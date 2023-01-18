Bolu'da tedavisi tamamlanan şahin ve atmaca doğaya salındı

Yaklaşık 20 gün önce vatandaşların ihbarı üzerine Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan yaralı kızıl şahin ve atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak tedavi edilmek üzere özel bir veteriner kliniğine getirildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde saçmalar bulunan ve kanadı kırık olan kızıl şahin ile bacağından yaralı atmaca burada tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan kızıl şahin ile atmaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından doğaya salındı.

