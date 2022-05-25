Bolu'da tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden İsmail Yetik idaresindeki 34 DB 7746 plakalı cip Dörtdivan Dinlenme Tesisleri mevkisinde Selami Tenbel yönetimindeki 41 YT 012 plakalı tıra arkadan çarptı.

Dorsenin altına sıkışan cipteki Sevda ve Elif Yetik yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



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