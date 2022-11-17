Bolu'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı araçtan 1 saatte çıkartıldı

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Server S. idaresindeki 14 AAE 664 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli 2. Viyadük mevkisinde, önünde ilerleyen Tuğcan B. yönetimindeki 61 K 5607 plakalı tıra çarptı.

Kazada, tır sürücüsü ile kamyon içinde sıkışan Server S. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu ve Düzce Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sıkışan sürücünün çıkartılması için çalışma başlattı.

Server S, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.



