YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı araçtan 1 saatte çıkartıldı

Bolu'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı araçtan 1 saatte çıkartıldı

17.11.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde önündeki tıra çarpan kamyon sürücüsü sıkıştığı aracından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda çıkartıldı.

Bolu'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı araçtan 1 saatte çıkartıldı

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Server S. idaresindeki 14 AAE 664 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli 2. Viyadük mevkisinde, önünde ilerleyen Tuğcan B. yönetimindeki 61 K 5607 plakalı tıra çarptı.

Kazada, tır sürücüsü ile kamyon içinde sıkışan Server S. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu ve Düzce Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sıkışan sürücünün çıkartılması için çalışma başlattı.

Server S, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Bolu'da tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı araçtan 1 saatte çıkartıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamir ettiği çatıdan beton zemine düşen işçi yaralandıTamir ettiği çatıdan beton zemine düşen işçi yaralandı
Erzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyorErzincan’da kırmızı et ürünleri işleme tesisi kuruluyor
Kars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptıKars'taki Akyaka Kanyonu'nda dağcılar yürüyüş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Düzce Tır İtfaiye kamyon anadolu otoyolu

Bolu Namaz Vakitleri 18 Kasım Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:44
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:04
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Devasa göğüsleri sebebiyle obez dediler! Kilosunun yarısı..

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.