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Bolu'da tıra çarpan otomobil dorsenin altında sıkıştı: 2 ölü

25.08.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da tıra çarpan otomobil dorsenin altında sıkıştı: 2 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra çarparak dorsenin altında sıkışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul istikametine seyreden Yakup İyiçiftçi idaresindeki 16 APG 875 plakalı otomobil, Köroğlu Park mevkisinde önünde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı tıra çarparak dorsenin altında sıkıştı.

Durumu fark eden tır şoförü, aracını emniyet şeridine çekerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen sağlık personeli, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İyiçiftçi ve Yıldız'ın cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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