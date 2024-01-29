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Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi

AA AA
29.01.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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Bolu'da bir tırda 5 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenerek vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan tırda arama yaptı.

Aramalarda, geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltı Bolu Tır makaron

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