Bolu'da tırda 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenerek vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan tırda arama yaptı.

Aramalarda, geçersiz bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

