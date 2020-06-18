Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında 707 kişiye test yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezinde, oluşturulan ekiplere gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde, 1062 kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapacak.

Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanıyor.

Bolu Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ünal Barutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında TÜİK tarafından il merkezinde belirlenen 1062 adres olduğunu söyledi.

Ekiplerin bu adreslere giderek her haneden seçilmiş bir kişiyle önce anket yaptığını daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve ishal gibi herhangi bir şikayetinin olup olmadığını sorduğunu anlatan Barutçu, "Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu testteki amaç, kimler korona ile bugüne kadar karşılaştı, kimler korona geçirdi ya da kimler hiç karşılaşmadı. Bunun ayrımını yapabilecek bir çalışma. Çalışmaya bu kapsamda başlandı." dedi.