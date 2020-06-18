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Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

BOLU HABERLERİ  | 18.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında 707 kişiye test yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezinde, oluşturulan ekiplere gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde, 1062 kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapacak.

Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanıyor.

Bolu Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ünal Barutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında TÜİK tarafından il merkezinde belirlenen 1062 adres olduğunu söyledi.

Ekiplerin bu adreslere giderek her haneden seçilmiş bir kişiyle önce anket yaptığını daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ve ishal gibi herhangi bir şikayetinin olup olmadığını sorduğunu anlatan Barutçu, "Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu testteki amaç, kimler korona ile bugüne kadar karşılaştı, kimler korona geçirdi ya da kimler hiç karşılaşmadı. Bunun ayrımını yapabilecek bir çalışma. Çalışmaya bu kapsamda başlandı." dedi.

Barutçu, il merkezinde TÜİK tarafından rastgele örneklenme yöntemi ile belirlenen hanelerde bu çalışmanın planlandığını anlatarak, "Her hane çalışmaya katılmak zorunda değil. Her örnek için bir asil 2 yedek olmak üzere 3 tane örnek alınacak aile belirlenmiş durumda. Biz önce asıl adres gidiyoruz. Asıl adresteki vatandaşımız çalışmayı kabul etmezse birinci yedek o da kabul etmezse ikinci yedeğe gidiliyor. Her üçü de reddettiyse sisteme red olarak giriliyor. Eğer evde bulunamayanlar varsa buralara ikinci bir ziyaret yapılıyor. İkinci ziyaretlerde de yine bulunamadıysa sisteme yine red olarak giriliyor." ifadesini kullandı.

Bolu'da testlerin çoğunun tamamlandığını dile getiren Barutçu, Bolu merkezi için 707 haneden şu ana kadar numune aldıklarını, yaklaşık 200 civarında red olduğunu, kalan 150-160 kişiyi de pazartesi günü tarayıp bitireceklerini bildirdi.

Barutçu, çalışma kapsamında yapılacak testin yöntemi hakkında da bilgiler vererek, şunları söyledi:

"Eve gidildiğinde arkadaşlar ilk önce kendilerini tanıtıp çalışma hakkında bilgi veriyorlar. Vatandaşların dolandırıcı mı değil mi diye tereddütleri oluyor. Bu düşünce olursa sağlık müdürlüğü, emniyeti, bizi arıyorlar veya güvendikleri kişileri arıyorlar. Kişi çalışmaya katılmayı kabul edince belirli bir anket uygulanıyor. O anket metninin kabul edilmesi için kişiye SMS gönderiliyor. Bilgilendirme sonucunda kişi çalışmayı kabul ederse ondan örnek alınıyor ama kişi çalışmaya katılmıyorum dediğinde örnek alınmıyor. Bolu'da katılım gerçekten iyi. Ekiplerimiz kesinlikle eve girmiyorlar. Örnekler kapıda alınıyor."

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