YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek

Bolu'da "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" düzenlenecek

29.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölköy Baraj Gölü'nde 2-8 Ekim'de yapılacak yarışmaya 29 takım katılacak

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen "Türkiye 2022 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" Bolu'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA 2022) etkinlikleri kapsamında Gölköy Baraj Gölü'nde 2-8 Ekim'de düzenlenecek yarışmaya 29 takım katılacak.

Yarışmada yakalanan balıklardan uygun bulunanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretiminde kullanılmak üzere Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na gönderilecek.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, doğal hayata dikkati çekmeye çalıştıklarını söyleyerek, "ASOF'un öncelikli amacı sürdürülebilirliktir. Yıllardır Bolu'da ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da desteği sayesinde yaptığımız bu yarışmayla da yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Geçen yıl 26 takımın katıldığı yarışmada toplam 423 kilogram sazan yakalandığını, bunların fotoğraflanıp ölçümü yapıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığını anlatan İnanç, bu sene de yarışmaya ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdüBolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"
Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandıSarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:49
İkindi
16:09
Akşam
18:48
Yatsı
20:06
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.