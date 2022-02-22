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Bolu'da üretim çiftliğindeki balıklara zarar veren su samuru kapanla yakalandı

22.02.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da üretim çiftliğindeki balıklara zarar veren su samuru kapanla yakalandı

Bolu'da üretim çiftliğindeki balıkları yediği tespit edilen su samuru, kapanla yakalanarak doğaya salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Gölköy'de faaliyet gösteren Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bir süredir anaç sazan balıklarının yer aldığı havuzda azalma olduğunu gören yetkililer, tesisin çevresine tuzak yerleştirdi.

Tuzaklama çalışmasında avlanması yasak olan su samuru yakalandı.

Yakalanan su samurunun yaşamına devam edebilmesi için görevliler tarafından doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit edildi.

Aladağlar mevkisinde yaşamını sürdürebileceği ve gıda sıkıntısı çekmeyeceği uygun görülen su samuru, bu alanda bulunan bir akarsuya bırakıldı.

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