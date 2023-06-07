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  4. Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

07.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda zanlılar M.Ç. (27 ), S.Ç. (31) ve O.G'nin (34) üzerinde ve eşyasında yapılan aramada, 1 kilo 639 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Bolu uyuşturucu operasyonu bonzai

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