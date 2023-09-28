YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

28.09.2023 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15,59 gram metamfetamin, 4,24 gram sentetik kannabinoid, 2,47 gram esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.K. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaBurdur’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Bu galerideki tabelalarda araç fiyatı değil, fındık miktarı yazılıyorBu galerideki tabelalarda araç fiyatı değil, fındık miktarı yazılıyor
Kentin göbeğinde ‘huzur koridoru’Kentin göbeğinde ‘huzur koridoru’
Anahtar Kelimeler:
Bolu uyuşturucu bolu emniyet müdürlüğü

Bolu Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
12:50
İkindi
16:10
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Bulvar eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
Goynuk
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Özcan eczanesi
Merkez
Seval eczanesi
Merkez
Nur eczanesi
Mudurnu
Hayat eczanesi
Gerede
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.