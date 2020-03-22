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Bolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor

BOLU HABERLERİ  | 22.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Bolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Valilik ile ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" il genelinde 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Müftülük ve Kızılay ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor.

Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nafiz Atay'a talebi üzerine Kızılay ekipleri tarafında gıda kolisi ulaştırıldı.

Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın güzel olduğunu ifade ederek, "Devlet hep bizim için çalışıyor." dedi.

Borazanlar Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Şadiye Öztürk de kendisine gıda kolisi getiren Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Zaten bir yere gidemiyorum, yürüyemiyorum. Bu uygulama bizim için çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Öte yandan Bolu Vasi Ahmet Ümit de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde karşılayan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun Bolu merkez, tüm ilçeler ile köylerde hizmetlerini sürdürdüğünü belirterek, çalışmalarla ilgili fotoğraf yayınladı.

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" Bolu

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