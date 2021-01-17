YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da yaban hayvanları için ormanlara yem bırakıldı

Bolu’da yaban hayvanları için ormanlara yem bırakıldı

17.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bırakıldı.Bolu’da geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün de şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Bolu’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Bolu’da geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün de şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 1 metreyi geçtiği Bolu’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaban hayvanları için Yedigöller, Gerede Ibrıcak, Bolu Sazakiçi Avlağı, Eskiçağa Köprübaşı bölgelerine yem bıraktı.
Kent merkezinde ise sokak hayvanları gönüllü 62 kişi tarafından düzenli olarak besleniyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, hayvanların beslenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yemleme ve bakım işlemleri Av Koruma Kontrol faaliyetleri kapsamında Milli Parklar İl Müdürlüğü personeli ve Güvenlik Kuvvetlerimizce sürekli denetleniyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi
1/

Bolu Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:24

Bolu Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Bizim Eczanesi
Merkez
Kızıltan Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bolu'da kalp krizi geçirerek otomobiliyle su kanalına devrilen sürücü hastanede öldü

Bolu'da kalp krizi geçirerek otomobiliyle su kanalına devrilen sürücü hastanede öldü

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi

GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol

Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı

Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.