Bolu’da yanan 2 katlı ev kül oldu

Bolu’nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Karakaya köyü Hacıoğlu mahallesinde Raif Alagöz ve ailesine ait olan 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mengen ve Gökçesu itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

