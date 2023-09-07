YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyor

Bolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyor

07.09.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Göynük ilçesinde yılında etkili olan orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Bolu’da yanan ormanların yaraları sarılıyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde bu yıl meydana gelen orman yangınlarında onlarca dönümlük arazi hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören ağaçların sahadan çıkartılarak, sahaların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalar başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu ve Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkanlığı Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile birlikte yanan alanları gezdiler. Teknik ekipler orman yangınlarının ardından zarar gören bölgeleri tek tek gezerek sahaların rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için incelemelerde bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı motosiklet böyle savrulduOtomobilin çarptığı motosiklet böyle savruldu
Kastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldıKastamonu’da “Halk Sağlığı Sokağı” kuruldu, vatandaşlara ücretsiz sağlık testleri yapıldı
Aydın’da 8 ayda 13 bin kişi yüzme öğrendiAydın’da 8 ayda 13 bin kişi yüzme öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:19
Öğle
12:57
İkindi
16:33
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Bolu Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Perşembe

Yazgi eczanesi
Merkez
Yeni eczanesi
Gerede
Sifa eczanesi
Goynuk
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Nur eczanesi
Mudurnu
Sevim eczanesi
Merkez
Aktas eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.