Bolu'da yaralı ceylan yavrusu tedaviye alındı

Bolu'da bulunan yaralı ceylan yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği görevlileri, Çukurören köyü mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz yatan ceylan yavrusu olduğunu gördü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yara olan hayvana ilk müdahaleyi yapan görevliler, il merkezindeki bir veteriner hekime götürdü.

Muayene edilen hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan rehabilitasyon merkezinde bir süre kontrol altında tutulacak ceylan yavrusunun, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



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