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Bolu’da yardıma muhtaç aileler için odun toplandı

BOLU HABERLERİ  | 10.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Bolu’da, ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında 45 yardıma muhtaç aile için soğuk kış günlerinde kullanılmak üzere odun toplama etkinliği düzenlendi.Bolu’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında yardıma muhtaç 45 aileye verilmek üzere odun toplama etkinliği düzenlendi.

Bolu’da, ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında 45 yardıma muhtaç aile için soğuk kış günlerinde kullanılmak üzere odun toplama etkinliği düzenlendi.
Bolu’da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Kucak Dolusu İyilik’ projesi kapsamında yardıma muhtaç 45 aileye verilmek üzere odun toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı. Pandemi koşullarına uygun olarak açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte her aileye birer ster odun teslim edildi.
Proje kapsamındaki tüm giderlerin sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerce karşılandığı ayrıca Bölge Müdürlüğü geneline yayılacak bu proje ile yıl içinde il genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine odun ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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