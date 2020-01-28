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Bolu’da, yaşlı kadınları dolandıran şahsa 6 yıl 8 ay hapis cezası

BOLU HABERLERİ  | 28.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz ve 80 yaşındaki Huriye Mamur’u, su arıtma cihazı takacağım diyerek toplam bin 470 TL dolandıran Emrah Akgül, 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz yıl Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören Köyü’nde meydana geldi.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz ve 80 yaşındaki Huriye Mamur’u, su arıtma cihazı takacağım diyerek toplam bin 470 TL dolandıran Emrah Akgül, 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl Bolu’nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören Köyü’nde meydana geldi. Köyde evleri dolaşarak su arıtma cihazı takacağını söyleyen Emrah Akgül, 80 yaşındaki Huriye Mamur’dan 470, 84 yaşındaki Nazmiye Erfiliz’den de bin TL aldı. Paraları aldıktan sonra kayıplara karışan Emrah Akgül daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mamur ve Erfiliz’in şikayeti üzerine Akgül’e dava açıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile başka bir dolandırıcılık suçundan tutuklu sanık Emrah Akgül ve mağdur Huriye Mamur, hakim karşısına çıktı. Mamur, SEGBİS sisteminden bağlanan sanık Akgül’ü tanıyarak, “Beni dolandıran bu adam. Arkadaşın bin lirasını, benimde 470 liramı arıtma cihazı takacağım diye dolandırdı. Bizleri dolandıran bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizi dolandırmanın ne olduğunu görsün. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.
Huriye Mamur’un sözlerinin ardından son sözleri istenen sanık Akgül ise “Ben dolandırmadım. Teyze beni bir başkası ile karıştırıyor olabilir. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi.
Sanığın son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Emrah Akgül’ün, her iki kadına karşı dolandırıcılık suçunu işlemesi nedeni ile 6 yıl 8 ay hapis ve 2 bin 280 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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