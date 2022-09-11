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Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu

11.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu

Bolu'da yayla evinde bir kişi ölü bulundu

Bolu'da merkeze bağlı yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Küpçüler Yaylası'ndaki bir evde kalan Mehmet Özkul'a (47) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Özkul'u evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Özkul'un cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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