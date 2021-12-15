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Bolu'da yoğun kar yağışı

15.12.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10, Kartalkaya'da 40 santimetreyi geçti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 1350 metre yükseklikte bulunan Abant'ta dün başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Tabiat parkındaki otellerin görevlileri traktörlerle karları küredi, tatilciler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ekipleri, göl çevresinde karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı, iki gündür aralıklarla süren yağış ve yapay karlamayla 40 santimetreyi geçti.

Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta açılacak sezon için hazırlıklar devam ediyor.

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