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Bolu'da yoldan çıkan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı

19.01.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yoldan çıkan otobüste mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 27 yolcu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bahattin Cancan idaresindeki 35 AAE 560 plakalı yolcu otobüsü, Dörtdivan mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, bariyerlere dayanan otobüsün kapıları açılmadığı için yolcular araç içinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Trafiğin yavaş akması ve yaşanan maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman durması nedeniyle ekipler olay yerine yaklaşık 2 saate ulaştı.

Otobüste bulunan 27 yolcu ve görevliler, bariyerlerin kesilmesi sonucu açılan kapılardan dışarıya çıkartıldı.

İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yola çekildikten sonra yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu

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