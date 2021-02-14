Bolu’da yüz yüze eğitime 2 gün kar engeli

Bolu’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.

Bolu’da, 3 gündür aralıklarla devam eden ve etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirttiği sosyal medya paylaşımında, “Yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan ilimiz genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı, buzlanma gibi sebeplerle 15-16 Şubat’ta 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.

