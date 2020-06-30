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Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 30.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Mudurnu ilçesi Gedikler köyü mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tır ve 2 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mudurnu ilçesi Gedikler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Tahir D. idaresindeki 27 RM239 plakalı tır ile karşı yönde gelen Necdet D. yönetimindeki 14 BH 245 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. İki aracın karıştığı kazayı son anda farkeden sürücüsü İsmal K.’nin kullandığı 14 BJ 402 kamyon ise önünde bulunan tıra çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Necdet D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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