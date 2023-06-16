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Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

16.06.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bolu'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde İ.D.E. idaresindeki 06 AS 1441 plakalı otomobil, S.B. yönetimindeki 14 GE 116 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 FC 699 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu İstanbul D-100 Karayolu paşaköy

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Öğle
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Merkez
Sifa eczanesi
Goynuk
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Seval eczanesi
Merkez
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