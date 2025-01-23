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Bolu’daki facia da ders olmadı: Elazığ’da dehşete düşüren görüntü

İHA İHA
23.01.2025 14:01
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Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de önceki gün 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.

Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.

’’Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim’’
Üniversite Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışın olmadığı görüldü. Duvarda adeta süs gibi duran merdiven, görenlerin tepkisini çekti. Bolu’daki kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Baki Cengiz adlı vatandaş, ’’Geriye kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bazı ihmalkarlıklar var. Devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Elazığ’daki bir binada bulunan yangın merdivenini görünce çok şaşırdım. Böyle bir merdivenin olması imkansız gibi bir şey. Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağı baksan düşeceksin, bir şey yok. Nereye gideceksin, başka bir alternatifin yok. Bildiğiniz sade, düz, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor” dedi.

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Elazığ

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