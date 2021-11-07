Bolu'daki kazada otomobille çarpışan ambulanstaki yaralı hayatını kaybetti

Bolu'da dün traktör kazasında yaralandıktan sonra bindirildiği ambulansla otomobilin çarpması sonrası hastaneye kaldırılan kişi, yaşamını yitirdi.

Mudurnu ilçesinde D-100 kara yolu Üniversite Kavşağı'nda otomobille ambulansın çarpışması sonucu yaralananlar arasında yer alan ambulanstaki Mustafa Özdamar, kaldırıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler ile sağlık personeli Elif K. ve Büşra A'nın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün Örencik Köyü mevkisinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Özdamar'ı hastaneye götüren Can E'nin kullandığı 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil, çarpışmış, sürücüler ve sağlık personelinin yanı sıra bu kazadan da yara alan Mustafa Özdamar, hastaneye kaldırılmıştı.



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