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Bolu’daki orman yangına müdahale sürüyor

15.08.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda elektrik hattından kaynaklı çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bolu’daki orman yangına müdahale sürüyor

Yangın, sabah saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyçalıca köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye 3 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 1 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, 1 jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 vatandaş olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yangın büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Göynük ilçemize bağlı Güneyçalıca köyü mevkiinde ormanlık alanda 15 Ağustos 2023 günü saat 09.41 sıralarında, ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın ihbarı alınır alınmaz Valiliğimizin koordinesinde; 3 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 1 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 10 su tankeri, 1 jandarma aracı, 4 jandarma personeli, 60 orman personeli ve 20 vatandaş olmak üzere toplam 20 araç ve 84 kişi ile havadan ve karadan müdahale edilerek yangın söndürme çalışmalarına başlanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları büyük bir hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir. Yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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