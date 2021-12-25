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Bolu'daki ormanlarda iki mevsim tek karede birleşti

25.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki ormanlarda iki mevsim tek karede birleşti

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı mevkisinde bulunan ormanlarda sonbaharda ve kış mevsimin tek karede birleştirilmesiyle güzel görüntü ortaya çıktı.

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Her yıl çok sayıda tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

Tabiat parkının içinde bulunan göl ve gölün kenarındaki devlet konuk evi adeta Bolu'nun simgelerinden biri haline gelirken Gölcük yolunda bulunan çeşitli türdeki ağaçlar da görsel şölen oluşturuyor.

Gölcük Tabiat Parkı ile bölgeye ulaşım sağlanan yolda bulunan ağaçlarda sonbaharda oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları kış mevsiminde yerini beyaz örtüye bıraktı.

Bölgede her iki mevsimde aynı bölgelerden drone ile çekilen görüntü ve fotoğraflar, tek karede bileştirilerek güzel görüntü oluşturdu.

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