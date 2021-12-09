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Bolu'daki Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

09.12.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Bolu'daki Sünnet Gölü'nde balık ölümlerine inceleme başlatıldı

Bolu'daki Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Göynük ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Harekete geçen Göynük Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler, laboratuvarda incelenmek üzere gölden ve ölü balıklardan numune aldı.

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