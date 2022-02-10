YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'daki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası

Bolu'daki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası

10.02.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası

Bolu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 6 ay diğeri ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan D.Ö. ve M.Ö. ile Ş.G. ise duruşmada yer almadı.

Sanık Nimetullah Kabar, savunmasında, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile M.Ö. bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir maddeyi ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok." dedi.

Hasan Gürol ise suçsuz olduğunu ifade ederek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Nimetullah Kabar'a 6 yıl 6 ay, Hasan Gürol'a ise 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar D.Ö. ve M.Ö. ile Ş.G'nin ise beraatına karar verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama
Manisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldüManisa'da bağda tabancayla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:13
İkindi
16:01
Akşam
18:28
Yatsı
19:49
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.