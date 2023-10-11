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Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor

11.10.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Mantar toplamak ve incelemek için İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karabük ve Kocaeli'den 20 kişilik grup, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki "karnabahar mantarı" buldu. - Fungi Turkey Kurucusu Ömer Üngör: - "Abant'ta mantarları inceliyor ve türleri tanımlıyoruz. Gezerek ve görerek türleri öğreniyoruz"

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki yaylalar, mantar toplamak ve incelemek isteyenleri ağırlıyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Karabük ve Kocaeli'den Abant Gölü Tabiat Parkı'nın kuzeyinde Bolu ve Düzce sınırları arasında yer alan yaylalara gelen 20 mantar meraklısı, Fungi Turkey (Türkiye'nin Mantar Akademisi) Kurucusu Ömer Üngör gözetiminde mantar topladı.

Grup, ormanlık alanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki "karnabahar mantarı" buldu.

Üngör, AA muhabirine, kendisinin bir "mantar avcısı" olduğunu belirterek, insanlara mantar bilgisi ve sevgisi aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Mantar toplamak için 20 kişiden oluşan bir grupla bölgeye geldiklerini dile getiren Üngör, "Abant'ta mantarları inceliyor ve türleri tanımlıyoruz. Gezerek ve görerek türleri öğreniyoruz. Popülasyonlara hakim oluyoruz." dedi.

İnsanların mantarların isimlerini yöresel olarak bildiğini ifade eden Üngör, "Bilimsel olarak ne yazık ki tanımıyorlar. Yenilebilir türlere benzeyen zehirli türler de var. Mantarlara bu yüzden hakim olmalıyız. Yenilebilir türü biliyorsak o mantarın zehirli olan türlerini de öğrenmemiz gerek. Yoksa ne yazık ki zehirlenmelere neden olunur. Ülkemizde son 5 yılda binlerce insan mantardan zehirlendi." diye konuştu.

Üngör, Türkiye'de kayıtlı olarak 2 bin 500 makro mantar türü olduğunu, mikro çeşitlerle bu sayının 5 bine yaşlaştığını kaydetti.

Ormanda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında iki karnabahar mantarı bulduklarını dile getiren Üngör, "Lezzetli ve aroması yüksek bir mantardır. Nadir görülen bir tür aynı zamanda. Lezzet sıralamasında ikincisi sırada yer alıyor. Genellikle iğne yapraklı ormanlarda, köknar ormanlarında bulunur. Bunu güzelce pişirip yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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