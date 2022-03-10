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Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

10.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tır ve kamyonların İstanbul yönüne geçişine müsaade edilmiyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan İstanbul istikametine saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi durduruldu.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından uygulama yapılıyor.

Sürücüler, bulundukları bölgelere en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendiriliyor.

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