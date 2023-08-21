Bolu’dan Sakarya’ya 400 bin yavru pullu sazan balığı gönderildi

Bolu ve çevresinde illerde bulunan su kaynaklarının sürdürebilirliğinin sağlanması gayesiyle 2023 yılı içerisinde Bolu’da 5 milyon yavru pullu sazan balığı üretilmesi hedefleniyor. Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2023 yılı balıklandırma programı çerçevesinde üretilmesi planlanan 5 milyon yavru pullu sazan balığının ikinci üretimi gerçekleştirildi. Üretim çerçevesinde 400 bin yavru sazan balığı elde edildi. Çevre illerdeki dere, gölet, barajlara salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim eden Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilk üretimden elde edilen bir milyon yavru sazan balığını Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

