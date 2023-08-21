YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’dan Sakarya’ya 400 bin yavru pullu sazan balığı gönderildi

Bolu’dan Sakarya’ya 400 bin yavru pullu sazan balığı gönderildi

21.08.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2’nci üretimi gerçekleştirilen 400 bin adet yavru pullu sazan balığı Sakarya’ya gönderildi.

Bolu’dan Sakarya’ya 400 bin yavru pullu sazan balığı gönderildi

Bolu ve çevresinde illerde bulunan su kaynaklarının sürdürebilirliğinin sağlanması gayesiyle 2023 yılı içerisinde Bolu’da 5 milyon yavru pullu sazan balığı üretilmesi hedefleniyor. Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2023 yılı balıklandırma programı çerçevesinde üretilmesi planlanan 5 milyon yavru pullu sazan balığının ikinci üretimi gerçekleştirildi. Üretim çerçevesinde 400 bin yavru sazan balığı elde edildi. Çevre illerdeki dere, gölet, barajlara salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim eden Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilk üretimden elde edilen bir milyon yavru sazan balığını Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zurnazen Festivali 4 Eylül’de BaşlıyorZurnazen Festivali 4 Eylül’de Başlıyor
Bursa’da motosiklet sürücüsü kamyonun altına girdiBursa’da motosiklet sürücüsü kamyonun altına girdi
Yozgat’ta otobüs kazasında vefat eden Hasgül ailesini komşuları anlattıYozgat’ta otobüs kazasında vefat eden Hasgül ailesini komşuları anlattı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:02
Öğle
13:02
İkindi
16:48
Akşam
19:52
Yatsı
21:19

Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazartesi

Tansu eczanesi
Merkez
Zeynep eczanesi
Merkez
Göynük eczanesi
Goynuk
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Ecem eczanesi
Mudurnu
Isin eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
Gerede
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.