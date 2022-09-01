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Bolu'nun "Ayvaz"ı TEKNOFEST'te sergileniyor

01.09.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince ilk kez 2017 yılında tasarlanan elektrikli araç Ayvaz'ın, tasarımı yenilenen ve performansı artırılan beşinci versiyonu "Ayvaz Neo" TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor - Vatandaşlar, festival alanında tur attıkları elektrikli araçla hatıra fotoğrafı çektiriyor

KEMAL CEYLAN / CİHAN OKUR - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince ilk kez 2017 yılında tasarlanan elektrikli araç Ayvaz'ın beşinci versiyonu "Ayvaz Neo", yenilenen tasarımı ve yüksek performansıyla TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alıyor.

Üniversite bünyesinde 2017'de, TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle yarışmalarına katılmak üzere kurulan Ayvaz Elektromoil Takımı, "Ayvaz" adı verilen ilk aracını üretti.

Daha sonraki yıllarda aynı yarışmaya katılmak üzere Ayvaz'ın yeni versiyonlarını yapan üniversite öğrencileri, aynı yarışmada her yıl yeni dereceler kazandı.

Bilgisayar, elektrik, elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin güç birliği yaparak ürettikleri elektrikli araç, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor.

Vatandaşlar, festival alanında tur attıkları elektrikli araçla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Ayvaz Elektromoil Takım Kaptanı Serhat Ekinci, AA muhabirine, Ayvaz Neo'nun TÜBİTAK tarafından İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışmada tasarım ödülü aldığını söyledi.

Ayvaz Neo'nun yarışmayı en hızlı tamamlayan araç olduğunu belirten Ekinci, "Takım olarak verimlilik kulvarında giderken tasarımdan da kopmamayı hedefliyoruz. Göze hitap etmenin yanı sıra konforlu ve insanların kullanacağı araçlar yapmak istiyoruz. Yani gerçekten bir araca benzemesini istiyoruz." dedi.

Araçta performansa da önem verdiklerini vurgulayan Ekinci, "Fiberglas malzemeden yapıyoruz araçlarımızı. Bu kez çok daha hafif bir araç tasarladık. Bütün tasarımı ve uygulamaları bize ait. Bütün parçalarını kendimiz ürettik." diye konuştu.

Öğrencilerin mezun olacağını ancak Ayvaz'ın varlığını sürdüreceğini dile getiren Ekinci, "Ayvaz bizden sonra da yoluna devam edecek. Yıllar sonra üniversitemize döndüğümüzde bunun çok daha iyi duruma gelmesini istiyoruz. Bireysel olarak belki seri üretim bir otomobil üretemeyeceğiz ancak bu konuda otomotiv sektörüne çok şey kazandırabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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