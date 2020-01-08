YURTHABER
  4. Bolu’nun önemli turizm merkezi beyaza büründü

Bolu’nun önemli turizm merkezi beyaza büründü

BOLU HABERLERİ  | 08.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Bolu’nun yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.Bolu’nun ve Türkiye’nin önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven, yeni yıla beyaz örtüsüyle merhaba dedi.

Bolu’nun yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bolu’nun ve Türkiye’nin önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven, yeni yıla beyaz örtüsüyle merhaba dedi. Özellikle yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı sonrası tesis çevresinde bulunan ağaçların ve proje içerisinde yer alan göllerin karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin birçok farklı ilinden Narven’e gelen ziyaretçiler kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdiler, kartopu oynadılar, kardan adam yaptılar ve doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştirdiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölüAnadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü
Yöresel ürünler pazarı Highway’deYöresel ürünler pazarı Highway’de
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Bolu Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:14

Bolu Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Selen Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Bolulu hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Bolulu hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.