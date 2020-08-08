"Bolu'nun Pamukkalesi" Akkayalar Travertenleri cazibe merkezi haline geldi

ZAFER GÖDER - "Bolu'nun Pamukkalesi" olarak adlandırılan şifalı suyunun yanı sıra orman içinde yer alması dolayısıyla ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Akkayalar Travertenleri, kentin çekim merkezlerinden biri oldu.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasındaki Bolu'da yer alan ve Pamukkale'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük blok traverteni olma özelliği taşıyan Akkayalar, son yıllarda bölgede yapılan çalışmalarla her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekmeye başladı.

Bolu-Mudurnu kara yolunda bulunan ve bir süre bakımsız kalan Akkayalar Travertenleri, 2012 yılında özel bir şirkete 43 yıllığına kiralanmasının ardından doğal yapısına yeniden kavuşarak eşsiz bir manzaraya büründü.

Yaklaşık 250 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip, gerek serinlemek gerekse de şifa bulmak için kullanılan 2 havuz barındıran Akkayalar Travertenleri, orman içinde yer oluşu nedeniyle piknik yapmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

Sedef, egzama gibi deri hastalıkları olan vatandaşların şifa aradığı Akkayalar Travertenleri'nin, yapılacak çalışmalarla alanının büyütülmesi ve devletin de destek vermesi beklenen bazı projelerle Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.