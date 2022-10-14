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Boluspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

14.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Skor ve pozisyon olarak baktığımızda sezonun en etkili oyununu oynadık denilebilir" - Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Oyun olarak iyi gözüksek de çok ucuz gol yiyoruz. Çok basit goller yiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, oyun planlarına sadık kalarak neticeye ulaştıklarını söyledi.

​​​​​​​Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligin en alt sırasında olmasının rağmen zor bir karşılaşma olacağını ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti. Karafırtınalar, "Bugüne kadar oynadıkları maçların bir çoğunu kaybetmişler. Ama 1 farkla kaybetmişler. İyi savunma yapıyorlar. Geçen hafta da içeride duran toptan yedikleri 1 golle mağlup olmuşlardı. Bizim açımızdan oyunu zorlaştıracak gibi görünüyordu ama oyun planımızı yaptık. Top ayağında kalan oyuncularla oynadık, ön pres baskıları yaptık. Neticesinde aldık." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, ilk yarıya çok daha farklı bir skorla girme imkanları olduğunu da dile getirerek, "İkinci yarıda atılan goller, kaçan pozisyonlar var. 2-0'dan sonra kısa süreli oyunu rakibe verdiysek de bu beklenen bir şeydi. Alınan galibiyet çok önemli. Hayırlı olsun. Skor ve pozisyon olarak baktığımızda sezonun en etkili oyununu oynadık denilebilir." dedi.

- Altaş Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise maçın geneline bakıldığında her iki takım içinde eşit giden bir oyun olduğunu söyledi.

Özelikle maçın ilk bölümünde yakaladıkları pozisyonlar ve direkten dönen bir topları olduğunu anlatan Bakkal, "Ondan sonra da bir-iki defa denediğimiz ve kaçırdığımız pozisyon var. Oyun olarak iyi gözüksek de çok ucuz gol yiyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Bu kadar basit goller yerseniz maçı kazanma şansınız zorlaşıyor. İşler bizim için gittikçe zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Bakkal, aldıkları bu skorun geçen sene yaptıkları başarılara yakışmadığına vurgu yaparak, "Kaleye kadar gidiyoruz. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama özellikle bu kadar ucuz gol yerseniz kazanma şansınız zorlaşıyor." dedi.

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