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Boluspor, Altınordu maçına odaklandı

03.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Teknik Direktör Reha Erginer: "Altınordu maçı her halükarda kazanmamız gereken bir maç"

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un Teknik Direktörü Reha Erginer, "Altınordu maçı her halükarda kazanmamız gereken bir maç." dedi.

Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacaklarını, hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Takımda 9 yeni transferin olduğunu hatırlatan Erginer, "Bu oyuncuların takıma olan adaptasyon sürecini azaltmak istiyoruz. Oyun içerisinde bununla ilgili olarak zaman zaman kopukluklar yaşanabiliyor. Bunu minimum zamanda aşmak için çalışıyoruz. Daha çok taktiksel, oyunsal antrenmanlara ağırlık verip bu adaptasyon sorununu çabuk bir şekilde ortadan kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Erginer, hafta sonu oynanan Adana Demirspor maçına ilk defa tamamlanmış kadro ile çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu maça oyuncularımızın birçoğu bir ya da iki antrenmanla çıktı. Tabii transferi çok daha önce tamamlamak isterdik. Bu bir dezavantaj gibi görünse de kendi açımdan şöyle değerlendiriyorum, mevcut şartlar içerisinde, kulüplerin mali şartları içerisinde ve pandemi sürecini de göz önüne alırsak bu transferlerin yapılması bile takım için büyük bir kazanç. Yönetime de bu anlamda teşekkür ediyorum."

Amaçlarının çok daha iyi bir Boluspor izletmek olduğunu vurgulayan Erginer, bunun için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Erginer, "Adana Demirspor maçının ilk yarısında oynanan iyi futbolu maçın doksan dakikasına yaymak istiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafik değil, sonuçlarda ve oyunda bir standart yakalayıp, bu standardın üzerinden devam etmek istiyoruz." dedi.

Her maça üç puan için hazırlandıklarını anlatan Erginer, "Altınordu maçı her halükarda kazanmamız gereken bir maç. Oynadığımız futbolu belli bir standarda yaymamız lazım. Takım savunmasını iyi yapıp, en azından yenilmemeyi öğrenmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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