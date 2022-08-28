Boluspor-Altınordu maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün soyunma odasında gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık. Yarın kaçırmayacağız. Bunları atacağız. Bu oyun, bu mücadele benim için tatminkar." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu, galibiyetlerin hataları örttüğünü ve gizlediğini, kaybedişlerin mücadeleyi, emeği, harcanan enerjiyi, güzel şeyleri gizlediğini söyledi.

Altınordu karşısında 2 puan kaybettikleri için çok üzgün olduğunu anlatan Karafırtınalar, "İki tane penaltı kaçırdık. Çok boş kaleler kaçırdık. Bunlar futbolda olan şeyler. Bugün soyunma odasında gördüm ki biz biraz daha takım olduk. Bugün kaçırdık. Yarın kaçırmayacağız. Bunları atacağız. Bu oyun, bu mücadele benim için tatminkar." diye konuştu.

Karafırtınalar, içeride bir mağlubiyet, bir beraberliğin hoş olmadığını, 5-1 bitecek bir maç olduğunu ve pozisyon vermediklerini belirterek, "İçeride oynaması en zor takımlardan bir tanesi ile oynadık. Yıllardır çok iyi tanıdığım bir takım. Hocalarını ve oyuncularını da çok iyi tanıyorum. Bir tane bile pozisyon vermedik. Çok iyi mücadele ettik. İki tane stoperim iki tane penaltı yaptırdı. Neticesinde biz iki tane penaltı kaçırdık, onlar iki tane penaltıdan bir tanesini gole çevirdi." ifadelerini kullandı.

Hakemler için hiçbir şey söylemeyeceğini vurgulayan Karafırtınalar, "Sadece karşı taraftaki penaltının tekrarı için bir şey söyleyen hakem ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Zaman geliyor, önlerindeki taç olan pozisyona bile sorumluluk alıp taç için bayrak kaldıramayan bir arkadaş. Sen 90+7'de penaltı bayrağını nasıl kaldırıyorsun. Ona sormak istiyorum. Kendisine sordum cevap vermedi. Neticesinde oradan döndüğüm zaman art niyeti yüzde 100 ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ise Boluspor'un iyi bir takım olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bizim için zor bir deplasmandı. Ama biz Altınordu takımı olarak, ilkemiz şudur. Futbolu güzelleştirerek, zevk vererek, izleyenlere seyir zevki, yüksek futbol oynayarak oynamaya çalışıyoruz. Bu hep böyle olacak zaten." şeklinde konuştu.

Boluspor karşılaşmasının da zevk alınarak izlendiğini vurgulayan Kahraman, "Altınordu takımı, her geçen gün form yakalayacaktır. Bizim için Bolu maçı çok kritik bir virajdı. Geçen hafta evimizde kaybettiğimiz 3 puan vardı. Buraya da 3 puan almak için gelmiştik. Kaybedebilirdik. Son 90 artıda kazanabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman önemlidir. Altın değerinde 1 puandır." dedi.

