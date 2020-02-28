Boluspor Başkanı Çarıkcı ve teknik direktör Özköylü'den açıklama

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, TFF 1. Lig'deki durumlarına ilişkin, "Bu sene ne benim ne de hocamın alışık olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bu kadar başkanlık yaptım. İlk defa bu şekilde bir durumdayız." dedi.

Necip Çarıkcı ve Boluspor ile bugün yolları ayrılan teknik direktör Osman Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde birlikte basın toplantısı düzenledi.

Çarıkcı, dün iç sahada oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, önceki haftalarda yaptıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Cesar Grup Ümraniyespor maçlarını kazanamamanın, teknik direktörle ayrılık kararı almalarında etkili olduğunu belirtti.

Bu sene, kongreden başlayarak sezon başından beri devam eden süreçte istediklerini yapamadıklarını anlatan Çarıkcı, "Bu sene ne benim ne de hocamın alışık olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bu kadar başkanlık yaptım. İlk defa bu şekilde bir durumdayız. Futbolda bazen olmayınca olmuyor." diye konuştu.

Çarıkcı, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasının ardından Özköylü'nün, yanına gelerek takımdan ayrılmak istediğini söylediğini aktararak, "Daha önce de demiştik. Oturduk, moral verdim. 'Hocam yürü.' dedim. Ama dün akşam baktım gözündeki o aşk da gitmişti. Ben de kabul ettim. Tabii hocamız bu ligin en iyi hocası. Hedeflerimizde bu sene ligde kalmak ve gelecek sene hedefleri vardı. Olmadı. Hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.