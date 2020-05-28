YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor, bayram izninin ardından çalışmalara başladı

Boluspor, bayram izninin ardından çalışmalara başladı

BOLU HABERLERİ  | 28.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Boluspor, Ramazan Bayramı nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı.Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ile 19 Haziran’da başlaması beklenen TFF 1.

Boluspor, Ramazan Bayramı nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ile 19 Haziran’da başlaması beklenen TFF 1. Lig’de mücadele eden Boluspor, Karaçayır’da bulunan tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 15. sırasında 25 puanı bulunan kırmızı - beyazlılar, tam kadro iki grup halinde çalıştı. Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde yapılan antrenman aerobik koşu ile başlarken, idman streching çalışması ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Bolu Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

İpek Eczanesi
Merkez
Tansu Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bolu Belediyesi, “Kardeşlik Köprüsü” kuracak

Bolu Belediyesi, “Kardeşlik Köprüsü” kuracak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.