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Boluspor Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına hazırlanıyor

02.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Reha Kemal Erginer: "İstikrara ihtiyacımız var. Onun için de bu maç bizim için çok önemli"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Takımın tecrübeli defans oyuncuları Hakan Bilgiç ve Ali Keten ile kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Erginer, geride kalan haftada konuk ettikleri Eyüpspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

15. haftada deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacaklarını aktaran Erginer, "Önümüzde şimdi çok önemli ve zor bir Ümraniye deplasmanı var. Baktığımızda bu oyunu, sahada yakaladığımız standardı, bir tık daha ileriye taşımak için istikrara ihtiyacımız var. Skor istikrarına da ihtiyacımız var. Bu istikrarı yakalamamız lazım ki birkaç haftadır söylediğim gibi ligin altı ile üstü arasında puan marjı çok az. Devreye kadar yerimizi doğru yerde konumlandırmak için bu istikrara ihtiyacımız var. Onun için de bu maç bizim için çok önemli." dedi.

Erginer, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması nedeniyle bugün başlayabildiklerini belirterek, "Bizim için çok kısa hazırlık süresi kalıyor. Ama lig çok yoğun. Baktığımızda Eyüp maçıyla beraber 20 günde yaklaşık 6 maç oynayacaktık. İkisini geçtik. Önümüzde çok zorlu maçlar da var. Bu tempoya ayak uyduracağız. İstediğimiz sonuçları alarak ilk yarıyı iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Futbolcu Bilgiç: "Rakibimizi iyi analiz ediyoruz"

Futbolcu Hakan Bilgiç ise deplasmanda alacakları güzel galibiyetin kendilerini çok daha farklı yerlere taşıyacağını anlattı.

Güzel bir galibiyet serisi yakalamak için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Bilgiç, "Rakibimizi de iyi analiz ediyoruz. Ümraniye maçını inşallah iyi sonuçla tamamlarsak, devre arasını güzel yerde bitiririz. İkinci yarıda bizim için çok farklı hedefler olabilir." dedi.

Ali Keten de Ümraniyespor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Kendi mücadelemizi verdikten sonra yenemeyeceğimiz takım ya da başa çıkamayacağımız takım olmadığını düşünüyorum. Eyüpspor maçı da buna bir örnek. Ümraniye maçını kazanırsak, devre arasına kadar ligdeki kısa mesafeleri aştıktan sonra ikinci yarı için daha iyi şansımız olacak." ifadesini kullandı.

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