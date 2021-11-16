Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından puanla dönme peşinde

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından puanlarla dönmeyi istediklerini, bunu başaracak güçte olduklarını söyledi.

Erginer, futbolcuları Erkam Reşmen ve Abdurrahim Dursun ile kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İyi bir milli maç arası geçirdiklerini anlatan teknik direktör Erginer, "Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Zaten sezon başından beri antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. İki eksik oyuncumuz var. Biri hasta, biri sakat. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber yarından itibaren tam kadro çalışacağız." diye konuştu.

Önlerinde deplasmanda oynayacakları zor bir maç olduğunu ifade eden Erginer, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu ligin iyi takımlarından. Kadro genişliği ve kalitesi olarak iyi takım. İç saha performansı da oldukça iyi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini içeride kazanan bir takım. Ama biz de iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir ekibiz. Oyunumuzu her geçen hafta geliştiriyoruz. Amacımız, oradan iyi futbolla beraber istediğimiz sonuçla dönmek, puanlarla dönmek. Bunu başaracak da gücümüz var."

Erginer, oynadıkları oyunun karşılığını alamadıkları için üst sıralarda yer alamadıklarına işaret ederek, çok fazla pozisyona girdiklerini ama bunları değerlendirmede sıkıntılarının olduğunu vurguladı.

Oynanan oyundan memnun olduğunu dile getiren Erginer, "Belli bir oyun standardını yakaladık ve devam ettiriyoruz. Bazı maçlarda inişler çıkışlar olabiliyor. Her maçta takımdan aynı performansı beklemek oldukça güç. Oynadığımız oyun umut verici. Ligin altının ya da üstünün, devrenin sonuna doğru şekilleneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Erkam Reşmen: "İnşallah puan ya da puanlar alarak döneriz"

Kırmızı-beyazlı savunma oyuncusu Erkam Reşmen, ligin 13. haftasında iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktararak, "Gerçekten bu ligde maddi olarak iyi kurulmuş bir takımla oynayacağız. Kadro genişliği de çok fazla ama biz de iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Bizim için kolay olmayacak. İyi takımlara karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz de basit takım değiliz. Erzurum ile kafa kafaya çarpışacağız. İnşallah puan ya da puanlar alarak döneriz." şeklinde konuştu.

Ligde şu anda hak ettikleri yerde olmadıklarını vurgulayan Abdurrahim Dursun ise "Eksiklerimizi bilerek ve görerek çalışıyoruz. Bunları yarın öbür gün maçlarda daha iyi göstermeye çalışıyoruz. Asla kötü takım değiliz ve hedefi olan bir takımız. Şu anda zor periyoda giriyoruz. Bir ay içinde 4 maç oynayacağız. Eğer buradan çok iyi puanlar alırsak, kendimizi play-off'a atmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

