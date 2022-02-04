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Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

04.02.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Fenerbahçe'den kaleci Bartu Kulbilge'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Boluspor'un Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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