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Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ertelenebilir!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor Galatasaray maçı öncesi Atatürk Stadı zemini kar ve buzla kaplandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Boluspor Galatasaray maçının ertelenme ihtimali bulunuyor.

Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ertelenebilir!

Galatasaray’ın bu akşam saat 19.50’de Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kötü hava şartları nedeniyle mücadelenin oynanacağı Atatürk Stadı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı.

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Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu’da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta zemin temizleme çalışmaları başlatıldı.

Federasyon yetkilileri maçın oynanabilmesi adına saha zeminin 19.50’ye kadar hazır hale getirilmesini istedi ancak kar yağışının devam etmesi maçın iptal edilme olasılığını gündeme getirdi.

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SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Boluspor Galatasaray maçının oynanacağı statta zemin ısıtma sistemi bulunmuyor. Havanın -3 dereceleri gördüğü şehirde karşılaşma saati sıcaklığın daha da düşeceği belirtildi. Son 16 turundaki Boluspor Galatasaray mücadelesi başlama saatine kadar zemin temizleme işlemi devam edecek ancak maç için uygun şartlar oluşmazsa Boluspor Galatasaray maçının ertelenme ihtimali bulunuyor. Yetkililer maçın oynanıp oynanmayacağına hava şartlarına göre karar verecek.

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boluspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

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