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Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

BOLU HABERLERİ  | 22.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

Boluspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Boluspor futbolcuları ve teknik ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde bir araya geldi.

Burada kesilen kurbanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra takım otobüsüne binen Bolusporlu futbolcular ve teknik ekip, İstanbulspor ile oynanacak maç için kentten ayrıldı.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yola dualarla çıktıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz senelerde de İstanbulspor maçından önce kurban kesmiştik. O maç, bizim dönüm maçımızdı. O maçı kazanmıştık. Bugün de kurbanımızı kestik. Duamızı ettik. İnşallah İstanbulspor maçıyla çıkışa geçeriz." diye konuştu.

Teknik ekip ve futbolcularına güvendiğini belirten Çarıkcı, "Teknik heyet ve takımdan umutluyum. Bu şanssızlığı kırmamız lazım. İnşallah bu maçla başlarız ve devamı gelir. İnşallah Bolu'ya 3 puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

- Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Boluspor Kulübü, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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