Boluspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Çağlar Şahin Akbaba, geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giymişti.



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