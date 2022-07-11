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Boluspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı renklerine bağladı

11.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Çağlar Şahin Akbaba, geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giymişti.

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