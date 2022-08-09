Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Naby Youssouf Oulare ile anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Boluspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Oulare, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesi Gine'nin Santoba takımında başlayan 2002 doğumlu Oulare, stoper mevkisinde oynuyor.



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