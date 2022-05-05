YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 8 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde gerçekleşen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Teknik direktör Osman Nuri Işılar yönetiminde antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ligde 41 puanla 14. sırada bulunan Bolu ekibi, bir alt lige düşme hattından kurtulmak için Samsunspor karşısında 3 puan almayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası olduVeteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldüAfyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
Manisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıManisa’da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bolu Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:41
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:00
Yatsı
21:33
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.