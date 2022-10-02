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Boluspor-Tuzlaspor maçının ardından

02.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Oyunumuzun üzerine koymamız ve gol sayımızı arttırmamız gerekiyor" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak: "Daha önde oynayan, daha mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede oynamaya biraz daha alışmamız gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kalan Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ortaya koydukları futbolu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe pozisyon vermemelerine rağmen 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Baştan sona maçta üstün olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Bunun için hep hücuma dayalı değişiklikler yaptık. Neticesinde pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Özellikle duran topları daha iyi kullanabilirdik." diye konuştu.

Karşılaşmada topla oynama oranının yüzde 60 kendileri lehine olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Bunları söylüyoruz ama neticesinde skoru alamadık. Kaybedebilirdik de çünkü rakibimizde ön tarafta, çok tehlikeli oyuncular var, geniş alanları iyi kullanabilen oyuncular var. Onun için geride çok fazla açık vermemek adına oyunu geride kabullendik. İşin neticesi günün sonunda bir puan var. Oyunumuzun üzerine koymamız ve gol sayımızı arttırmamız gerekiyor."

- Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise bekledikleri gibi oyun disiplinine bağlı, mücadeleci bir takımla karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Şafak, şunları söyledi:

"Sonrasında oyunu dengeye getirdiğimiz ve üstün olduğumuz dakikalar da vardı. Bugün takım savunması anlamında ilk defa gol yemedik. Bu bizim için sevindirici. Mağlup olmayıp devam ettiğimiz için de istikrarı devam ettirebilmek adına bir puanın önemi büyüktü. Bugün oyuncularımın iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. İkinci yarı çok oyundan düştük. Oyunun bazı bölümlerinde baskı yedik. Hakem birkaç tane gereksiz faulü Boluspor'a verince biz ister istemez geriye çekilmek durumunda kaldık."

Şafak, takımı daha iyi hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Daha önde oynayan, daha mücadeleci bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Üçüncü bölgede oynamaya biraz daha alışmamız gerekiyor. Bugün takımda bunlar eksikti." ifadelerini kullandı.

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